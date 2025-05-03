МО РФ сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ в Чёрном море

По информации Министерства обороны РФ , 3 мая в период с 16:40 до 18:15 по московскому времени дежурные огневые средства Черноморского флота обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря.

Обстоятельства и точное место не уточняются. Со стороны Украины пока не последовало комментариев по поводу данного инцидента. К слову, в последнее время участились сообщения об использовании безэкипажных катеров в зоне конфликта, как для разведки, так и для атак на военно-морские объекты.