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Регион
3 мая, 17:21

МО РФ сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ в Чёрном море

Фото © Шедеврум/Life.ru

Фото © Шедеврум/Life.ru

По информации Министерства обороны РФ, 3 мая в период с 16:40 до 18:15 по московскому времени дежурные огневые средства Черноморского флота обнаружили и уничтожили два украинских безэкипажных катера в акватории Чёрного моря.

Обстоятельства и точное место не уточняются. Со стороны Украины пока не последовало комментариев по поводу данного инцидента. К слову, в последнее время участились сообщения об использовании безэкипажных катеров в зоне конфликта, как для разведки, так и для атак на военно-морские объекты.

В Чёрном море уничтожены катер ВСУ Willard и три БЭК
В Чёрном море уничтожены катер ВСУ Willard и три БЭК

Ранее в акватории Чёрного моря были ликвидированы десять морских беспилотников, принадлежащих Вооружённым силам Украины. Также был уничтожен один быстроходный катер американского производства Willard. Два украинских безэкипажных катера получили повреждения.

Анастасия Никонорова
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