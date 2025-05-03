Дом ужасов по-испански: Супруги почти 4 года томили трёх детей в затхлой неволе

В испанском городе Овьедо полиция раскрыла шокирующий случай жестокого обращения с детьми. Немецкий профессор философии 53-летний Кристиан и его 48-летняя супруга, гражданка Германии американского происхождения, на протяжении четырёх лет держали своих детей — 10-летнего мальчика и 8-летних близнецов — в полной изоляции от внешнего мира. Родители оправдывали свои действия защитой здоровья детей, пишет испанское издание LNE.

При проверке сигнала от соседки правоохранители обнаружили, что дети не покидали дом 1200 дней. Окна были наглухо закрыты ставнями, а всё необходимое доставлялось курьерами. На момент обнаружения дети носили по три медицинские маски одновременно, а также, несмотря на возраст, продолжали ходить в подгузниках. В доме царила ужасающая антисанитария, с семьёй жила кошка, которую нашли в очень печальном состоянии в окружении экскрементов, сказано в материале.

Медицинское обследование показало, что старший ребёнок страдал от сильного запора, поскольку родители установили строгий график посещения туалета. Также выяснилось, что детям давали препараты на основе медицинского каннабиса. Единственным развлечением для них было рисование — на кроватях обнаружили мрачные изображения черепов и монстров. При этом медицинские записи детей, которые велись только до 2019 года, не содержали сведений о каких-либо серьёзных заболеваниях — не говоря уже о любых вразумительных оправданиях подобных мер по сохранению «хрупкого детского» здоровья.

Супружеская пара была немедленно задержана. Им грозит лишение родительских прав и уголовное преследование за жестокое обращение с детьми.