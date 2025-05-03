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3 мая, 18:31

Почерк джентльменов: Военный эксперт назвал организаторов масштабной атаки ВСУ на Крым

Эксперт Степанов: За масштабной атакой ВСУ на Крым стоит Британия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

За крупной ночной атакой ВСУ на Крым, в которой использовались БПЛА, БЭК и ракет Storm Shadow, стоят британские военные, у операции есть явные признаки провокации в преддверии возможного перемирия. Такую оценку произошедшему озвучил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

«Понятно, что в целом на реальном фронте обстановка не в пользу киевского режима. В данном случае здесь прослеживается британский след, опять же, с учётом применения высокоточных крылатых ракет Storm Shadow. Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения. Это провокация с британским почерком», — объяснил эксперт в беседе с ТАСС.

По его мнению, целью провокации является срыв мирных инициатив. Особое внимание он обратил на синхронное применение различных типов вооружений, требующее серьёзной технической поддержки со стороны западных союзников, в частности — высокоточных ракет.

Данная атака произошла в период, когда дипломатические усилия по урегулированию конфликта активизировались, что, по мнению эксперта, свидетельствует о намеренном обострении ситуации. Аналитик прогнозирует возможное наращивание подобных провокационных действий по мере продвижения мирных переговоров.

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Напомним, что прошедшей ночью с территории Незалежной по Крыму были выпущены 11 ракет. Из них восемь — британские Storm Shadow, и три — украинские противокорабельные «Нептуны». Все 11 были перехвачены российскими средствами ПВО.

Юрий Лысенко
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