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3 мая, 10:06

Армия России за сутки уничтожила 23 украинских бэзэкипажных катера у Крыма

Безэкипажные катера (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Безэкипажные катера (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил 23 безэкипажных катера (БЭК) ВСУ, атаковавших Крымский полуостров. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова», — сказано в публикации ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ предприняли самую масштабную за этот год атаку на Севастополь, она была совершена в ночь на 2 мая. Российские средства ПВО уничтожили свыше 50 дронов и несколько БЭК, в том числе быстроходный безэкипажный катер Willard американского производства.

Юрий Лысенко
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