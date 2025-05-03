Армия России за сутки уничтожила 23 украинских бэзэкипажных катера у Крыма
Безэкипажные катера (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP
Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил 23 безэкипажных катера (БЭК) ВСУ, атаковавших Крымский полуостров. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.
«В течение суток силами Черноморского флота уничтожены 23 безэкипажных катера противника, пытавшихся атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова», — сказано в публикации ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ предприняли самую масштабную за этот год атаку на Севастополь, она была совершена в ночь на 2 мая. Российские средства ПВО уничтожили свыше 50 дронов и несколько БЭК, в том числе быстроходный безэкипажный катер Willard американского производства.