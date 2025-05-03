Шведский министр призвал лишать ВНЖ участников автопробега на 9 Мая

Шведский министр по делам миграции Йохан Форсселль выступил с резонансным заявлением о возможном лишении вида на жительство участников автопробега, который пройдёт в Стокгольме в честь Дня Победы. На личной странице в соцсети X чиновник назвал празднование 9 Мая «сговором с экстремистскими движениями», подчеркнув, что Швеция не обязана быть гостеприимной к людям, «угрожающим общественному порядку и безопасности».

«Это выводит меня из себя. Присоединение к экстремистским движениям — пример обстоятельства, которое может быть охвачено новым требованием к человеку для получения вида на жительство. Мы не обязаны оказывать гостеприимство людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности», — написал он.