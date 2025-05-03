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3 мая, 19:24

Шведский министр призвал лишать ВНЖ участников автопробега на 9 Мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elzbieta Krzysztof

Шведский министр по делам миграции Йохан Форсселль выступил с резонансным заявлением о возможном лишении вида на жительство участников автопробега, который пройдёт в Стокгольме в честь Дня Победы. На личной странице в соцсети X чиновник назвал празднование 9 Мая «сговором с экстремистскими движениями», подчеркнув, что Швеция не обязана быть гостеприимной к людям, «угрожающим общественному порядку и безопасности».

«Это выводит меня из себя. Присоединение к экстремистским движениям — пример обстоятельства, которое может быть охвачено новым требованием к человеку для получения вида на жительство. Мы не обязаны оказывать гостеприимство людям, которые угрожают нашему общественному порядку или безопасности»,написал он.

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Ранее критика мероприятий в честь Дня Победы прозвучала от украинского посла в Австрии Василия Химинца. На личной странице в соцсети он заявил, что концерт «Песнь Победы» в Вене, который проводился у монумента воину-освободителю, является военной пропагандой и идёт вразрез с демократическими принципами, а также назвал торжество «недостойным и позорным».

Юрий Лысенко
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