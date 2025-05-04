Bloomberg: Рубио потерял союзника в Белом доме после увольнения Уолтца

Государственный секретарь США Марко Рубио остался без союзника в Белом доме после увольнения Майка Уолтца с должности советника президента по национальной безопасности. Их взгляды совпадали по многим вопросам, что отличало их от мнений других членов команды американского лидера Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

«Хотя уход Уолтца даёт Рубио больше власти, он также оставляет Рубио без союзника в Вашингтоне по ряду вопросов. Он и Уолтц были едины во многих своих публично заявляемых политических позициях с традиционно консервативным уклоном, который соответствует десятилетиям республиканской политики», — указано в материале.