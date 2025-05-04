Великобритания лишила Украину путёвки на чемпионат мира по хоккею 2026 года

В решающем матче второго дивизиона чемпионата мира хоккеисты сборной Великобритании уверенно обыграли команду Польши со счётом 3:0, гарантировав себе первое место в группе и выход в элитный дивизион турнира в 2026 году. По итогам пяти матчей британцы набрали 12 очков, опередив ставшую второй сборную Италии (10 очков).

Украинская команда перед последним туром сохраняла шансы на повышение в классе, но поражение от Японии (2:3) лишило их этой возможности. Для выхода украинцам требовалось, чтобы Италия или Великобритания также потерпели неудачу, но эти сценарии не реализовались. В итоговой таблице Украина заняла третье место (9 очков), следом расположились Япония (7), Польша (6) и Румыния (1).