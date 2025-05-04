Великобритания лишила Украину путёвки на чемпионат мира по хоккею 2026 года
Сборная Великобритании по хоккею обыграла команду Польши и пробилась в высший дивизион мирового хоккея. Обложка © Х / Team GB Ice Hockey
В решающем матче второго дивизиона чемпионата мира хоккеисты сборной Великобритании уверенно обыграли команду Польши со счётом 3:0, гарантировав себе первое место в группе и выход в элитный дивизион турнира в 2026 году. По итогам пяти матчей британцы набрали 12 очков, опередив ставшую второй сборную Италии (10 очков).
Украинская команда перед последним туром сохраняла шансы на повышение в классе, но поражение от Японии (2:3) лишило их этой возможности. Для выхода украинцам требовалось, чтобы Италия или Великобритания также потерпели неудачу, но эти сценарии не реализовались. В итоговой таблице Украина заняла третье место (9 очков), следом расположились Япония (7), Польша (6) и Румыния (1).
Чемпионат мира 2025 года в элитном дивизионе пройдёт с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. По его итогам две слабейшие сборные покинут высший дивизион, а их места в следующем году займут Великобритания и Италия.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв в интервью Life.ru отметил возросший интерес к хоккею в стране. По его словам, рекорд Александра Овечкина, превзошедшего достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ (894 шайбы), вдохновил многих россиян заняться этим видом спорта. Сейчас в России хоккеем занимаются около 700 тысяч человек, включая 120 тысяч детей. Овечкин установил исторический рекорд 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», что стало значимым событием не только для него лично, но и для всего российского хоккея.