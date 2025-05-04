Полиция Британии задержала пятерых мужчин по подозрению в подготовке теракта
Полиция Великобритании. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / John Gomez
В Великобритании задержаны пятеро человек по подозрению в подготовке террористического акта. Четверо из них родом из Ирана, сообщила полиция Лондона.
«Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования. <…> Четверо мужчин по национальности иранцы», — говорится в заявлении на сайте столичной полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают этническую принадлежность пятого задержанного. Все пятеро находятся под стражей. Возраст подозреваемых варьируется от 29 до 46 лет. Параллельно с этим полиция проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере. В ведомстве уточнили, что задержанные планировали атаковать определённое здание, однако не указали, какое именно.
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