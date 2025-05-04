Сильные дожди, ветер и заморозки: Россиян предупредили о непогоде в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об ухудшении погодных условий в большинстве регионов страны. По его данным, в ближайшие дни осадки ожидаются сразу в пяти федеральных округах, пишет ТАСС.

Согласно прогнозу, наиболее сложная ситуация сложится на севере европейской части России. В Мурманской области скорость ветра на побережье может достигать 27 м/с, а в Республике Коми ожидаются смешанные осадки (дождь со снегом) при порывах ветра до 22 м/с.

Жители центральных регионов, включая Московскую и Калужскую области, столкнутся с сильными дождями, грозами и ветром до 15-17 м/с. При этом на юге европейской части страны, несмотря на интенсивные осадки, температурный режим останется в комфортных пределах: на Черноморском побережье ночью +11...+13°C, днём +17...+20°C. Исключение составят горные районы Крыма, где возможны заморозки до -2°C. Отдельное предупреждение касается юга Приволжского федерального округа, где столбики термометров могут опуститься до -3°C.