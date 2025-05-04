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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 мая, 05:27

В зоне СВО нашли высмеивающие бандеровцев карикатуры из газет 1945 года

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В зоне спецоперации были обнаружены вырезки из украинских газет 1945 года с карикатурами, высмеивающими бандеровцев, мобилизацию в нацистской Германии и другие проявления фашизма в Европе в 1940-х годах. Об этом сообщает «РИА Новости».

Среди найденных материалов — сборник «Новая Европа 1945 год», включающий 27 рисунков. Одна из карикатур изображает основателя украинского фашизма Дмитрия Донцова, наблюдающего за Нюрнбергским трибуналом через замочную скважину и держащего знамя из грязных подштанников с украинским трезубцем и свастикой.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды ещё задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — говорится в пояснении к карикатуре.

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Ранее в Кремле оценили отказ властей Украины от перемирия на День Победы. Там отметили, что идеологическая основа киевского режима — нацизм.

Наталья Афонина
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