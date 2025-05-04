Индия задержала пакистанского военного, пересёкшего границу

Пограничные силы безопасности Индии (BSF) задержали пакистанского военнослужащего на границе в крупнейшем штате страны Раджастхан, сообщает NDTV. Личность задержанного не разглашается, он находится под стражей в региональном пограничном управлении.

Ранее пакистанские силовики задержали индийского военного. В Нью-Дели заявили, что он случайно пересёк границу, когда сопровождал фермеров в штате Пенджаб. Между государствами существует отработанная процедура возвращения случайно пересёкших границу военнослужащих. Однако в связи с обострением напряжённости Пакистан удерживает индийского бойца, и пока неясно, как Индия поступит с задержанным пакистанским военным.