Индия задержала пакистанского военного, пересёкшего границу
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Пограничные силы безопасности Индии (BSF) задержали пакистанского военнослужащего на границе в крупнейшем штате страны Раджастхан, сообщает NDTV. Личность задержанного не разглашается, он находится под стражей в региональном пограничном управлении.
Ранее пакистанские силовики задержали индийского военного. В Нью-Дели заявили, что он случайно пересёк границу, когда сопровождал фермеров в штате Пенджаб. Между государствами существует отработанная процедура возвращения случайно пересёкших границу военнослужащих. Однако в связи с обострением напряжённости Пакистан удерживает индийского бойца, и пока неясно, как Индия поступит с задержанным пакистанским военным.
Напомним, что напряжённость в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась после теракта в спорном регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли более 25 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с одной из самых больших в Южной Азии террористических групп «Лашкар-е-Тайба»*. В Нью-Дели обвинили в связях с боевиками Межведомственную разведку Пакистана (ISI). В результате Индия вдвое сократила численность посольства в Исламабаде, приостановила действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов и выдачу виз гражданам соседнего государства. Кроме того, несколько военных советников дипмиссии Пакистана были объявлены персонами нон грата. Исламская республика в ответ закрыла своё воздушное пространство и границу с Индией. Также в Пакистане заявили о неизбежности вторжения соседа. На линии соприкосновения в Кашмирской долине фиксируются инциденты со стрельбой.
* Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.