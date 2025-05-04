«Запах ремонта»: Врач раскрыл опасность стройматериалов для здоровья

Летучие органические соединения, содержащиеся в строительных материалах, могут быть опасны. Об этом рассказал врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Эксперт обратил внимание на характерный запах, который можно почувствовать во время ремонта — именно он указывает на наличие данных соединений, выделяющихся в воздух.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что летучие соединения называются так, потому что способны испаряться. Соответственно, проветривание помещений может значительно снизить их концентрацию. Тем не менее они могут негативно отразиться на состоянии слизистой.

«Если мы чувствуем этот запах ремонта, то может, кроме воздействия на обоняние, он может влиять и на слизистую, которая может получить химическое повреждение», — отметил специалист.

По его словам, любые синтетические соединения потенциально опасны для здоровья, однако нельзя делать однозначные утверждения об их вредности. Врач привёл пример строителей, которые регулярно работают с красками и клеем, но при этом не страдают от профессиональных заболеваний.