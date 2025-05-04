Коалиция США разбомбила свою бывшую базу в Сирии
Коалиция во главе с США атаковала военную базу в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
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Самолёты возглавляемой США международной коалиции в Сирии нанесли удары по территории военной базы, расположенной в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики. Об этом сообщает телеканал Syria TV.
По информации телеканала, авиация уничтожила инфраструктуру.
Уточняется, что местность использовалась американскими военными до их эвакуации с этой базы.
Ранее израильские ВВС нанесли удар по городу Хараста, расположенному на окраине Дамаска, в результате чего погиб один мирный житель. Журналисты говорят, что эти авиарейды стали самыми масштабными в истории Сирии.