Коалиция США разбомбила свою бывшую базу в Сирии

Самолёты возглавляемой США международной коалиции в Сирии нанесли удары по территории военной базы, расположенной в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке арабской республики. Об этом сообщает телеканал Syria TV.

По информации телеканала, авиация уничтожила инфраструктуру.

Уточняется, что местность использовалась американскими военными до их эвакуации с этой базы.