На Урале рассказали, как партийный секретарь застрелил студента, не убравшего картошку

Как известно, победа добывается не только на фронте, но и в тылу. Во времена Великой Отечественной войны рвение выполнять приказы Сталина порой приводило к трагичным последствиям. Одна из таких историй приключилась в Свердловской области, где секретарь райкома застрелил студента, который ушёл с колхозного поля. Об этом эпизоде рассказано в книге «Победа. Одна на всех». Об этом сообщает URA.ru.

«В Талицком районе, в колхозе им. Молотова, 9 октября 1944 года секретарь райкома ВКП (б) Седых Г. М. в результате преступного поведения внезапным выстрелом смертельно ранил студента торгового техникума Агеева К. А., который через несколько часов скончался», — сказано в тексте.

Дело было так. Утром 9 октября Седых, объезжая поля, увидел, как группа студентов двигалась в направлении станции, чтобы отправиться домой. В этот день выпал снег, но в районе оставалось полно пшеницы и картофеля, которые нужно было убрать. Седых пришёл в ярость от такой самовольности, достал пистолет и потребовал от молодёжи немедленно вернуться на поля.

Большинство студентов повиновались, а Агеев начал спорить с Седых. Тот подошёл и грубо толкнул студента. Пистолет был снят с предохранителя и внезапно в этот момент раздался выстрел. Парня привезли в сельсовет, но спустя несколько мучительных часов он скончался.