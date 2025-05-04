Богомаз рассказал об ударе ВСУ по предприятию в Брянской области
Богомаз: В результате атаки ВСУ произошло возгорание на промышленном предприятии
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ВСУ атаковали посёлок Суземку в Брянской области, в результате ударов начался пожар на предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания», — написал он в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли завод «Стрела» в Брянской области. Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления.