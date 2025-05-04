День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 08:06

Богомаз рассказал об ударе ВСУ по предприятию в Брянской области

Богомаз: В результате атаки ВСУ произошло возгорание на промышленном предприятии

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

ВСУ атаковали посёлок Суземку в Брянской области, в результате ударов начался пожар на предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

В результате удара ВСУ по заводу «Стрела» в Брянской области уничтожены два цеха
В результате удара ВСУ по заводу «Стрела» в Брянской области уничтожены два цеха

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ из американской РСЗО HIMARS обстреляли завод «Стрела» в Брянской области. Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar