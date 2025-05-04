Богомаз рассказал об ударе ВСУ по предприятию в Брянской области

ВСУ атаковали посёлок Суземку в Брянской области, в результате ударов начался пожар на предприятии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.