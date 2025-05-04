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4 мая, 09:05

Маск двумя знаками отреагировал на похищение военкомами украинца-курьера

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель и политик Илон Маск отреагировал на видеозапись, демонстрирующую очередной случай насильственной мобилизации на Украине. Об этом свидетельствует его публикация в социальной сети X.

Маск оставил комментарий в виде двух восклицательных знаков под записью, к которой было прикреплено видео, показывающее, как военные насильно мобилизуют курьера, выполнявшего свою работу.

«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в войне, в которой та не может победить», — подписал видео пользователь.

Киевские сотрудники ТЦК приковали мобилизованного к кровати за непослушание
Киевские сотрудники ТЦК приковали мобилизованного к кровати за непослушание

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Украины будут отправлены в зону СВО. Военнослужащие поедут на фронт, несмотря на отсутствие боевого опыта и наличие ограничений по здоровью. На их посты поставят бойцов, получивших ранения и контузии.

Наталья Афонина
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