Маск двумя знаками отреагировал на похищение военкомами украинца-курьера

Американский предприниматель и политик Илон Маск отреагировал на видеозапись, демонстрирующую очередной случай насильственной мобилизации на Украине. Об этом свидетельствует его публикация в социальной сети X.

Маск оставил комментарий в виде двух восклицательных знаков под записью, к которой было прикреплено видео, показывающее, как военные насильно мобилизуют курьера, выполнявшего свою работу.

«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в войне, в которой та не может победить», — подписал видео пользователь.