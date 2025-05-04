Маск двумя знаками отреагировал на похищение военкомами украинца-курьера
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель и политик Илон Маск отреагировал на видеозапись, демонстрирующую очередной случай насильственной мобилизации на Украине. Об этом свидетельствует его публикация в социальной сети X.
Маск оставил комментарий в виде двух восклицательных знаков под записью, к которой было прикреплено видео, показывающее, как военные насильно мобилизуют курьера, выполнявшего свою работу.
«Тысячи видео демонстрируют, как Украина насильно призывает мужчин воевать в войне, в которой та не может победить», — подписал видео пользователь.
Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) Украины будут отправлены в зону СВО. Военнослужащие поедут на фронт, несмотря на отсутствие боевого опыта и наличие ограничений по здоровью. На их посты поставят бойцов, получивших ранения и контузии.