В Геленджике погибли трое рабочих, на которых сошёл грунт на стройке
Стройка. Фото © freepik
В Геленджике обвал грунта на строительной площадке обернулся трагедией, унеся жизни трёх человек. Инцидент произошёл в субботу на Портовой улице во время проведения строительно-монтажных работ, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.
Каменно-скальная масса обрушилась, погребя под собой рабочих. Первоначально сообщалось об одном госпитализированном с переломами и троих пропавших без вести. В итоге спасателям удалось обнаружить тела трёх погибших. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
По данным прессы, обвал, вероятно, был вызван проливными дождями, наблюдавшимися в данной местности в последнее время. Эксперты оценивают объём обрушившейся массы грунта примерно в 500 кубометров. В настоящее время прокуратура ведёт следствие для установления обстоятельств произошедшего.