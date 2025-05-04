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4 мая, 09:51

В Геленджике погибли трое рабочих, на которых сошёл грунт на стройке

Стройка. Фото © freepik

Стройка. Фото © freepik

В Геленджике обвал грунта на строительной площадке обернулся трагедией, унеся жизни трёх человек. Инцидент произошёл в субботу на Портовой улице во время проведения строительно-монтажных работ, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Каменно-скальная масса обрушилась, погребя под собой рабочих. Первоначально сообщалось об одном госпитализированном с переломами и троих пропавших без вести. В итоге спасателям удалось обнаружить тела трёх погибших. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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По данным прессы, обвал, вероятно, был вызван проливными дождями, наблюдавшимися в данной местности в последнее время. Эксперты оценивают объём обрушившейся массы грунта примерно в 500 кубометров. В настоящее время прокуратура ведёт следствие для установления обстоятельств произошедшего.

Анастасия Никонорова
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