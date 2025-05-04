В Геленджике погибли трое рабочих, на которых сошёл грунт на стройке

В Геленджике обвал грунта на строительной площадке обернулся трагедией, унеся жизни трёх человек. Инцидент произошёл в субботу на Портовой улице во время проведения строительно-монтажных работ, сообщили РИА «Новости» в экстренных службах.

Каменно-скальная масса обрушилась, погребя под собой рабочих. Первоначально сообщалось об одном госпитализированном с переломами и троих пропавших без вести. В итоге спасателям удалось обнаружить тела трёх погибших. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.