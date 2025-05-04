Путин заявил, что России нужны тщательно подготовленные своевременные решения
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В современном мире особенно важно, чтобы перед каждым шагом проводилась тщательная подготовка и были приняты своевременные решения. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Это всегда так. Сейчас, может быть, особенно остро это звучит, а именно — нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьёзному шагу», — сказал российский лидер.
Ранее Владимир Путин выразил мнение, что примирение русских и украинцев неизбежно наступит. По его словам, несмотря на масштаб развернувшейся сейчас между нашими странами трагедии, время сможет вылечить и такую рану.