Уважение и компромисс: Психолог рассказала, как не перессориться с близкими за майские праздники

Даже радостные события могут сопровождаться стрессом (подготовка, дорога, организация). Накопившаяся усталость может сделать людей более раздражительными и менее терпимыми к недостаткам других. Майские праздники – это прекрасная возможность для воссоединения и отдыха, но это также период, когда благодаря тесному контакту и общей истории былые конфликты могут вновь напомнить о себе. Как не испортить отношения со всеми близкими за праздники, рассказала Life.ru кандидат психологических наук, доцент, заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Мария Казарян.

Наступают длинные выходные. Многих интересует вопрос: укрепляет ли это отношения или, наоборот, находясь долго бок о бок друг с другом, легче найти повод для ссор?

«Можно однозначно ответить, что длинные выходные – это отличная возможность для сближения, получения положительных эмоций от контактов между близкими, формирования общих семейных воспоминаний, общей семейной истории. Но только при соблюдении нескольких условий выходные станут полезными и продуктивными», — отметила психолог.

Слушать желания и учитывать интересы друг друга – одно из важнейших условий успешного отдыха. Выходные можно рассматривать как возможность неторопливого и более глубокого общения, на которое в будни не хватает времени. Это поможет восстановить эмоциональные связи между членами семьи, снизить влияние стресса, получаемого во время рабочей недели.

Хотя, если семья проводит это время пассивно, например в телефонах, то коммуникация нарушается и напряжение между близкими только усиливается. Также напряжение возрастает и в случаях, если семья пытается «как можно больше успеть». Выходные получаются настолько насыщенными, что после них требуется отдых, удовольствие от выходных теряется, а нервная система, особенно детская, оказывается перегруженной от впечатлений.

Баланс, уважение к интересам и компромисс – вот основа для совместного времяпрепровождения. Но как не поссориться, если членам семьи нужны разные, несовместимые виды отдыха?

Конечно, бывает, что интересы членов семьи не совпадают. И в этом нет ничего плохого. Можно дать несколько рекомендаций в таких ситуациях. Во-первых, следует заранее обсудить желания каждого члена семьи и договориться о порядке выполнения разных дел или об их чередовании. Во-вторых, в семье не обойтись без компромиссов. Можно пойти на уступки и выбрать занятие, которое понравится всем, или то, которое ещё не пробовали. Или разделить выходные так, чтобы каждому удалось сделать то, что ему по душе. Сегодня мы активно проводим время, идём на пикник, а завтра дома играем в настольные игры, смотрим фильмы. Мария Казарян Психолог

В-третьих, можно разделиться по интересам, а потом придумать объединяющее всех занятие, во время которого обсудят события дня. Это так называемый параллельный отдых. Допустим, папа с детьми пошёл в парк, а мама пошла с подругой в кино, а потом вся семья собирается в кафе или дома за ужином, все обмениваются впечатлениями и планируют следующий день вместе, выслушивая пожелания каждого, предложила эксперт.

«Иногда можно проводить время рядом, но каждый за своим хобби: мама занимается садоводством, папа в беседке читает, а дети играют в мяч. Это создаёт впечатление общего семейного пространства», — сказала Казарян.

Совместный отдых может быть совершенно разным – активный и спортивный, творческий, эстетический, интеллектуальный, отдых на природе, совместный труд, общие семейные дела и традиции – важно чередовать виды отдыха с учётом интересов близких и не давить своим мнением на других, уважать их желания. Тогда отдых станет средством укрепления семейных отношений, научит преодолевать трудности, сформирует семейное «мы».

Есть ли риск «загнать» отношения в кризис, проводя слишком много времени вместе без привычной рутины? Во времена пандемии людям приходилось проводить много времени вместе, в одной квартире. В некоторых семьях обнажились скрытые конфликты, а для некоторых это стало поводом для укрепления отношений.

Почему так получилось? Если у членов семьи нет возможности для уединения, нет личного пространства, нет возможности проводить время за привычными делами, если у членов семьи не совпадают ожидания от отдыха, риск семейного кризиса возрастает. Однако избыток совместного времени можно использовать и для укрепления отношений.

Не стоит думать, что длинные выходные – это возможность исправить отношения, но если уделять внимание маленьким житейским радостям, не требуя постоянного внимания к себе и проблемам, если договариваться о «личном времени» в уединении или за любимыми делами, если вводить общие традиции и ритуалы, это положительно скажется на отношениях.

Брать «личный тайм-аут» – это совершенно естественно для человека. Даже общительным людям иногда хочется побыть в одиночестве. В некоторых семьях есть «мамин час» – это время, которое мама проводит в выходной день одна без детей. В итоге мама имеет возможность отдохнуть, сбросить напряжение, заняться тем, чем хочет, а семейные отношения становятся меньше подвержены кризисами и проблемам.

Пробуйте вместе новое, создавайте общие традиции, не копите обиды, больше разговаривайте, благодарите друг друга за время, проведённое вместе, уважайте интересы членов семьи – эти простые правила помогут преодолеть семейные кризисы.