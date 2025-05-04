«Построили общий фундамент»: Путин объяснил, почему начал активно развивать отношения с Китаем

Президент России Владимир Путин рассказал, что ещё в начале своей работы на посту главы государства заметил смещение центров экономического роста в Азию, что побудило его активно развивать отношения с Китаем. В результате Москва и Пекин создали не «новую Китайскую стену», а прочный фундамент, способствующий стабилизации мировой обстановки.

«Уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Не только в Китай, но и в другие страны этого региона. Кроме всего прочего, мы соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран», — объяснил Путин в документальном фильме на телеканале «Россия 1».

Президент подчеркнул, что в текущих условиях партнёрство с Китаем особенно эффективно, поскольку «турбулентности в мире не убавилось, а только прибавилось». При этом у двух государств продолжаются надёжные отношения, которые самим фактом своего существования укрепляют стабильность в мире. Путин также признался, что 25 лет назад, в начале своего президентства, сложно было предсказать, какими будут отношения с Китаем.

«Сегодня они — это не пустые слова — носят действительно стратегический характер, глубинный. Наши государственные интересы совпадают», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что развитие российско-китайских связей не было обусловлено ухудшением отношений с западными странами. По словам Путина, в то время «с Западом были очень ровные, вполне благопристойные отношения».

«Больше того, гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причём я думаю, что люди это, если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и, несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня, мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию», — добавил российский лидер.