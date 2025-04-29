ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 10:18
4050

МИД Китая поддержал анонсированное Россией перемирие на 9 Мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sony Herdiana

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sony Herdiana

Китай поддерживает любые усилия, направленные на установление мира, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное Россией трёхдневное перемирие.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру», — заявил дипломат.

Он выразил надежду, что все вовлечённые стороны будут продолжать разрешать кризис через диалог и переговоры.

Кремль уличил Зеленского в манипуляции из-за отказа дать прямой ответ по перемирию
Кремль уличил Зеленского в манипуляции из-за отказа дать прямой ответ по перемирию

Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил о введении перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся 7 мая в 00:00 и продлится до полуночи 11 мая. В этот промежуток времени Москва приостановит все боевые действия в зоне специальной военной операции. Президент России призвал Украину поддержать режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что РФ демонстрирует конструктивный подход к разрешению конфликта. В то же время на Украине заметили, что слова Путина могут быть частью тактической игры.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Китай
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar