МИД Китая поддержал анонсированное Россией перемирие на 9 Мая
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Китай поддерживает любые усилия, направленные на установление мира, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное Россией трёхдневное перемирие.
«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру», — заявил дипломат.
Он выразил надежду, что все вовлечённые стороны будут продолжать разрешать кризис через диалог и переговоры.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил о введении перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся 7 мая в 00:00 и продлится до полуночи 11 мая. В этот промежуток времени Москва приостановит все боевые действия в зоне специальной военной операции. Президент России призвал Украину поддержать режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что РФ демонстрирует конструктивный подход к разрешению конфликта. В то же время на Украине заметили, что слова Путина могут быть частью тактической игры.