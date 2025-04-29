МИД Китая поддержал анонсированное Россией перемирие на 9 Мая

Китай поддерживает любые усилия, направленные на установление мира, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, комментируя объявленное Россией трёхдневное перемирие.

«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательная и ясна, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру», — заявил дипломат.