Кремль уличил Зеленского в манипуляции из-за отказа дать прямой ответ по перемирию
Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ по перемирию на 9 Мая
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Кремль до сих пор не знает, присоединится ли Украина к объявленное президентом России Владимиром Путиным трёхдневному перемирию в честь 80-летия Великой Победы. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев ещё не отреагировал на этот шаг.
«Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», — объяснил в ходе брифинга Песков.
Пресс-секретарь президента РФ считает отказ Киева давать прямой ответ на предложенное перемирие «более чем манипуляцией». Так Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, назвавшего инициативу манипуляцией.
Владимир Путин 28 апреля объявил о введении перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся 7 мая в 00:00 и продлится до полуночи 11 мая. В этот период Москва приостановит все боевые действия в зоне СВО. Президент России призвал Украину поддержать режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел отметили, что Россия показывает конструктивный подход к разрешению конфликта. А на Украине тем временем увидели тактическую игру в словах Путина касаемо перемирия.