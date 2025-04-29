ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 08:31

Кремль уличил Зеленского в манипуляции из-за отказа дать прямой ответ по перемирию

Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ по перемирию на 9 Мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Кремль до сих пор не знает, присоединится ли Украина к объявленное президентом России Владимиром Путиным трёхдневному перемирию в честь 80-летия Великой Победы. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев ещё не отреагировал на этот шаг.

«Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», — объяснил в ходе брифинга Песков.

Пресс-секретарь президента РФ считает отказ Киева давать прямой ответ на предложенное перемирие «более чем манипуляцией». Так Песков прокомментировал слова Владимира Зеленского, назвавшего инициативу манипуляцией.

В Совфеде назвали реальным шагом к миру перемирие к юбилею Победы
В Совфеде назвали реальным шагом к миру перемирие к юбилею Победы

Владимир Путин 28 апреля объявил о введении перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся 7 мая в 00:00 и продлится до полуночи 11 мая. В этот период Москва приостановит все боевые действия в зоне СВО. Президент России призвал Украину поддержать режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел отметили, что Россия показывает конструктивный подход к разрешению конфликта. А на Украине тем временем увидели тактическую игру в словах Путина касаемо перемирия.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar