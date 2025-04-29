Кремль уличил Зеленского в манипуляции из-за отказа дать прямой ответ по перемирию

Кремль до сих пор не знает, присоединится ли Украина к объявленное президентом России Владимиром Путиным трёхдневному перемирию в честь 80-летия Великой Победы. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Киев ещё не отреагировал на этот шаг.

«Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», — объяснил в ходе брифинга Песков.