В Совфеде назвали реальным шагом к миру перемирие к юбилею Победы

Объявленное президентом России перемирие к юбилею Победы — это не просто слова, а реальный шаг к миру. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Перемирие на День Победы реальный шаг к миру, это не просто слова. Очень символично, что перемирие продлится и 10 мая, день, когда союзники по антигитлеровской коалиции отмечают Праздник Победы», — отметил Клишас в своём Telegram-канале.