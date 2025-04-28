В Совфеде назвали реальным шагом к миру перемирие к юбилею Победы
Сенатор Клишас назвал перемирие к юбилею Победы реальным шагом к миру
Россия объявила о перемирии к юбилею Победы. Обложка © Telegram / Минобороны России
Объявленное президентом России перемирие к юбилею Победы — это не просто слова, а реальный шаг к миру. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Перемирие на День Победы реальный шаг к миру, это не просто слова. Очень символично, что перемирие продлится и 10 мая, день, когда союзники по антигитлеровской коалиции отмечают Праздник Победы», — отметил Клишас в своём Telegram-канале.
Напомним, Владимир Путин объявил о введении перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся 7 мая в 00:00 и продлится до полуночи 11 мая. В этот период Москва приостановит все боевые действия в зоне специальной военной операции. Президент России также призвал Киев поддержать режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел отметили, что Россия показывает конструктивный подход к разрешению конфликта. Однако подчеркнули отсутствие готовности к диалогу со стороны украинской власти.