Московская полиция напомнила об ответственности за дроны и фейерверки

Московская полиция напомнила жителям и гостям столицы о строгой ответственности за несанкционированный запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и использование пиротехнических изделий.

Нарушение правил использования воздушного пространства, согласно статьям 11.4 и 11.5 КоАП РФ, влечёт за собой административный штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц. В полиции подчеркнули, что сотрудники имеют право пресекать полёты БПЛА любыми доступными способами, включая уничтожение, если это необходимо для защиты жизни, здоровья и имущества граждан. В отношении дронов может быть применено оружие.

В связи с участившимися провокациями с использованием пиротехники, полиция настоятельно рекомендует воздержаться от её запуска в неположенных местах. Запрещено использование петард, фейерверков и других пиротехнических изделий в помещениях, на балконах, вблизи жилых домов и хозяйственных построек. Нарушение правил использования пиротехники влечёт за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. В случае серьёзных последствий, действия с пиротехникой могут быть квалифицированы по статьям Уголовного кодекса РФ.