Тела пожилых супругов обнаружили в частном доме в Магадане
Следственный комитет. Фото © Life.ru
В Магадане возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины, обнаруженной мёртвой в своём доме с признаками насильственной смерти. Её супруг тоже был найден неподалёку без признаков жизни, сообщает Следственный комитет.
«В органы полиции обратилась родственница пенсионеров, проживающих в частном доме на улице Сибирской областного центра, с заявлением о том, что на протяжении нескольких дней они не выходят на связь. При проверке адреса местожительства супругов <...> женщина обнаружена в одной из жилых комнат с телесными повреждениями без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии, проводятся экспертизы и осмотр места происшествия для установления всех деталей произошедшего.
А ранее в Приморье нашли тело 45-летней женщины. После серии сильных дождей, вызвавших подъём уровня воды в реках, жительница Партизанского муниципального округа стала жертвой стихии. 45-летняя женщина предприняла попытку пересечь реку Постышевку вброд, но мощное течение оказалось непреодолимым. Тело пропавшей было обнаружено спасателями в восьмистах метрах от места, где её подхватило водой.