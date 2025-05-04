Тела пожилых супругов обнаружили в частном доме в Магадане

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины, обнаруженной мёртвой в своём доме с признаками насильственной смерти. Её супруг тоже был найден неподалёку без признаков жизни, сообщает Следственный комитет.

«В органы полиции обратилась родственница пенсионеров, проживающих в частном доме на улице Сибирской областного центра, с заявлением о том, что на протяжении нескольких дней они не выходят на связь. При проверке адреса местожительства супругов <...> женщина обнаружена в одной из жилых комнат с телесными повреждениями без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, проводятся экспертизы и осмотр места происшествия для установления всех деталей произошедшего.