Хинштейн: Две жительницы Курской области получили ранения из-за украинских атак

Две женщины пострадали в результате очередных атак со стороны ВСУ по Курской области. Ранения различной тяжести получили жительницы деревни Будище Большесолдатского района, сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате ударов 46-летняя женщина получила мино-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму. Также пострадала 53-летняя местная жительница. У неё зафиксированы мино-взрывная травма и слепое осколочное ранение головы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

«Сейчас они находятся под присмотром врачей в Курской областной больнице, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить раненых на ноги!», — написал Хинштейн в своём телеграм-канале, попросив жителей не возвращаться в приграничье, пока там не станет полностью безопасно.