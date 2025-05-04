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Регион
4 мая, 10:50

Хинштейн: Дроны ВСУ ударили по АЗС и жилому дому в приграничье Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские FPV-дроны атаковали автозаправочную станцию у посёлка Колячек в Хомутовском районе и жилой дом в Глушковском районе Курской области. К счастью, жертв и пострадавших нет, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

«Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи посёлка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки, через десять минут оно было полностью ликвидировано. Сегодня рано утром в селе Званном Глушковского района совершена атака FPV-дроном по жилому дому», — сказано в публикации.

Удар украинского беспилотника по Званному привёл к возгоранию автомобиля, стоявшего во дворе дома. Есть и хорошая новость — в результате ударов ВСУ никто не погиб и не получил ранений.

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Ранее стало известно, что ВС Украины нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по заводу «Стрела» в Брянской области. Там производятся трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с плавной регулировкой напряжения, катушки индуктивности, помехоподавляющие фильтры и товары народного потребления. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что в результате атаки на предприятии произошло возгорание, но люди не пострадали.

Юрий Лысенко
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