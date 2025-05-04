Хинштейн: Дроны ВСУ ударили по АЗС и жилому дому в приграничье Курской области

Украинские FPV-дроны атаковали автозаправочную станцию у посёлка Колячек в Хомутовском районе и жилой дом в Глушковском районе Курской области. К счастью, жертв и пострадавших нет, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в личном телеграм-канале.

«Ночью FPV-дрон нанес удар по автозаправочной станции на трассе вблизи посёлка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки, через десять минут оно было полностью ликвидировано. Сегодня рано утром в селе Званном Глушковского района совершена атака FPV-дроном по жилому дому», — сказано в публикации.