ВСУ ежедневно наносят до 250 ударов дронами и до 100 артиллерийских ударов по Кинбурнской косе. В результате этих обстрелов на территории, контролируемой российскими войсками, не осталось ни одного целого здания. Об этом РИА «Новости» заявили в российских силовых структурах.

«ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов. В настоящее время на косе не осталось ни одного целого здания, всё уничтожено», — заявил собеседник агентства.

Кинбурнская коса, расположенная между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем, является частью Херсонской области. Ранее западная часть косы принадлежала Николаевской области Украины, однако местные жители проголосовали за воссоединение с Россией.