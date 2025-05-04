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4 мая, 13:04

«До 350 ударов в день»: Украинская армия уничтожила все объекты на Кинбурнской косе

РИАН: ВСУ наносят до 350 ударов по Кинбурнской косе в день, там нет целых зданий

Дом в селе Покровское на Кинбурнской косе, повреждённый при обстреле ВСУ, 2023 год. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Дом в селе Покровское на Кинбурнской косе, повреждённый при обстреле ВСУ, 2023 год. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

ВСУ ежедневно наносят до 250 ударов дронами и до 100 артиллерийских ударов по Кинбурнской косе. В результате этих обстрелов на территории, контролируемой российскими войсками, не осталось ни одного целого здания. Об этом РИА «Новости» заявили в российских силовых структурах.

«ВС Украины на Кинбурнской косе ежедневно наносят до 250 ударов FPV-дронами и сбросами с БПЛА, кроме того, обстреливают артиллерией, до 100 ударов. В настоящее время на косе не осталось ни одного целого здания, всё уничтожено», — заявил собеседник агентства.

Кинбурнская коса, расположенная между Днепровско-Бугским лиманом и Чёрным морем, является частью Херсонской области. Ранее западная часть косы принадлежала Николаевской области Украины, однако местные жители проголосовали за воссоединение с Россией.

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Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают наносить массированные обстрелы по Белгородской области. Например, за последние сутки украинская сторона выпустила 120 снарядов по территории региона, атаковав 42 населённых пункта в восьми районах.

Наталья Афонина
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