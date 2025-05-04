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Регион
4 мая, 11:42

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 120 снарядов по Белгородской области

Белгородская область подверглась массированному обстрелу со стороны Украины, в результате которого пострадали мирные жители и были повреждены гражданские объекты. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки украинские военные выпустили 120 снарядов по территории региона, атаковав 42 населённых пункта в восьми районах.

Особенно сильно пострадали Грайворонский и Краснояружский районы, где зафиксированы многочисленные обстрелы и атаки беспилотниками. В Шебекинском округе в результате попадания снаряда во двор частного дома пострадали три человека — двое взрослых и 16-летний подросток, который был госпитализирован. Всего за сутки ранения получили четыре мирных жителя.

«В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести»,уточнил глава региона.

По информации властей, украинская сторона использовала 72 беспилотника, 20 из которых удалось сбить. В результате атак повреждены 14 частных домов, храм, магазин, социальный объект, а также 10 единиц транспорта и сельхозтехника. В Борисовском районе после атаки дронов пострадала местная жительница.

Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряжённой, и призвал население соблюдать осторожность. В настоящее время ведётся оценка всех последствий обстрелов, информация продолжает уточняться.

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Ранее стало известно, что ВС Украины атаковали предприятие «Стрела» в Брянской области из РСЗО HIMARS производства США. На этом заводе выпускают трансформаторы, дросселя, катушки индуктивности, помехоподавляющие фильтры и товары народного пользования. В результате удара на предприятии начался пожар, но люди не пострадали, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Юрий Лысенко
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