Гладков: ВСУ за сутки выпустили 120 снарядов по Белгородской области
Белгородская область подверглась массированному обстрелу со стороны Украины, в результате которого пострадали мирные жители и были повреждены гражданские объекты. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки украинские военные выпустили 120 снарядов по территории региона, атаковав 42 населённых пункта в восьми районах.
Особенно сильно пострадали Грайворонский и Краснояружский районы, где зафиксированы многочисленные обстрелы и атаки беспилотниками. В Шебекинском округе в результате попадания снаряда во двор частного дома пострадали три человека — двое взрослых и 16-летний подросток, который был госпитализирован. Всего за сутки ранения получили четыре мирных жителя.
«В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — уточнил глава региона.
По информации властей, украинская сторона использовала 72 беспилотника, 20 из которых удалось сбить. В результате атак повреждены 14 частных домов, храм, магазин, социальный объект, а также 10 единиц транспорта и сельхозтехника. В Борисовском районе после атаки дронов пострадала местная жительница.
Губернатор подчеркнул, что ситуация в регионе остается напряжённой, и призвал население соблюдать осторожность. В настоящее время ведётся оценка всех последствий обстрелов, информация продолжает уточняться.
Ранее стало известно, что ВС Украины атаковали предприятие «Стрела» в Брянской области из РСЗО HIMARS производства США. На этом заводе выпускают трансформаторы, дросселя, катушки индуктивности, помехоподавляющие фильтры и товары народного пользования. В результате удара на предприятии начался пожар, но люди не пострадали, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.
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