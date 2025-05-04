Гладков: ВСУ за сутки выпустили 120 снарядов по Белгородской области

Белгородская область подверглась массированному обстрелу со стороны Украины, в результате которого пострадали мирные жители и были повреждены гражданские объекты. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки украинские военные выпустили 120 снарядов по территории региона, атаковав 42 населённых пункта в восьми районах.

Особенно сильно пострадали Грайворонский и Краснояружский районы, где зафиксированы многочисленные обстрелы и атаки беспилотниками. В Шебекинском округе в результате попадания снаряда во двор частного дома пострадали три человека — двое взрослых и 16-летний подросток, который был госпитализирован. Всего за сутки ранения получили четыре мирных жителя.

«В селе Архангельское в результате прилёта боеприпаса во двор частного домовладения получили ранения 3 мирных жителя. Мужчина и женщина отпущены домой на амбулаторное лечение, 16-летний мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — уточнил глава региона.

По информации властей, украинская сторона использовала 72 беспилотника, 20 из которых удалось сбить. В результате атак повреждены 14 частных домов, храм, магазин, социальный объект, а также 10 единиц транспорта и сельхозтехника. В Борисовском районе после атаки дронов пострадала местная жительница.