Житель Белгородской области нарвался на «колокольчик» во время покоса травы

Мирный житель получил ранения в результате взрыва кассетной мины типа «колокольчик» в селе Беловское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Сейчас пострадавший находится в больнице.

«Мужчина на своём участке косил траву и заметил подозрительный предмет. Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошёл подрыв. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал он.

На данный момент местный житель находится под наблюдением врачей, на месте происшествия работают оперативные службы.