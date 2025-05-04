Житель Белгородской области нарвался на «колокольчик» во время покоса травы
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве мины типа «колокольчик»
Мина типа «колокольчик». Фото © Telegram / Приходько РИК
Мирный житель получил ранения в результате взрыва кассетной мины типа «колокольчик» в селе Беловское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Сейчас пострадавший находится в больнице.
«Мужчина на своём участке косил траву и заметил подозрительный предмет. Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошёл подрыв. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал он.
На данный момент местный житель находится под наблюдением врачей, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. В момент удара мужчины находились в машине, они скончались до приезда медиков.