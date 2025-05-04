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Регион
4 мая, 15:49

Житель Белгородской области нарвался на «колокольчик» во время покоса травы

В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве мины типа «колокольчик»

Мина типа «колокольчик». Фото © Telegram / Приходько РИК

Мина типа «колокольчик». Фото © Telegram / Приходько РИК

Мирный житель получил ранения в результате взрыва кассетной мины типа «колокольчик» в селе Беловское Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Сейчас пострадавший находится в больнице.

«Мужчина на своём участке косил траву и заметил подозрительный предмет. Когда нагнулся, чтобы его рассмотреть, произошёл подрыв. Пострадавшего с осколочными ранениями лица, предплечья и ноги бригада скорой доставила в областную клиническую больницу», — написал он.

На данный момент местный житель находится под наблюдением врачей, на месте происшествия работают оперативные службы.

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 120 снарядов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за сутки выпустили 120 снарядов по Белгородской области

Ранее Life.ru сообщалось, что в Белгородской области из-за атаки ВСУ по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. В момент удара мужчины находились в машине, они скончались до приезда медиков.

Наталья Афонина
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