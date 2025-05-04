Грузовик перевернулся и смял легковушку у Шерегеша, пассажиры чудом выжили
Грузовик снёс с дороги внедорожник в Кемеровской области, пострадали двое
В Кемеровской области грузовик на полной скорости снёс с дороги внедорожник Mitsubishi, в котором ехали три человека. В результате аварии чудом никто не погиб. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры столкновения.
ДТП в Кемеровской области. Видео © Telegram / SHOT
Авария произошла в посёлке Шерегеш. Грузовик-манипулятор перевернулся во время движения и на огромной скорости врезался в иномарку. Обе машины вылетели за пределы дороги. Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. Пострадали два человека — 65-летний водитель манипулятора и один из пассажиров Mitsubishi.
Ранее Life.ru писал, что автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ от Тулы Дмитрию Дубовенкову, стал виновником смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes.
Telegram / SHOT