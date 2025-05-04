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4 мая, 15:13

Грузовик перевернулся и смял легковушку у Шерегеша, пассажиры чудом выжили

Грузовик снёс с дороги внедорожник в Кемеровской области, пострадали двое

В Кемеровской области грузовик на полной скорости снёс с дороги внедорожник Mitsubishi, в котором ехали три человека. В результате аварии чудом никто не погиб. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры столкновения.

ДТП в Кемеровской области. Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла в посёлке Шерегеш. Грузовик-манипулятор перевернулся во время движения и на огромной скорости врезался в иномарку. Обе машины вылетели за пределы дороги. Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. Пострадали два человека — 65-летний водитель манипулятора и один из пассажиров Mitsubishi.

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Ранее Life.ru писал, что автомобиль Chevrolet Camaro, принадлежащий члену ЦК КПРФ от Тулы Дмитрию Дубовенкову, стал виновником смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле. Водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями — Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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