Грузовик перевернулся и смял легковушку у Шерегеша, пассажиры чудом выжили

В Кемеровской области грузовик на полной скорости снёс с дороги внедорожник Mitsubishi, в котором ехали три человека. В результате аварии чудом никто не погиб. Об этом сообщает SHOT и публикует кадры столкновения.

ДТП в Кемеровской области. Видео © Telegram / SHOT

Авария произошла в посёлке Шерегеш. Грузовик-манипулятор перевернулся во время движения и на огромной скорости врезался в иномарку. Обе машины вылетели за пределы дороги. Предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. Пострадали два человека — 65-летний водитель манипулятора и один из пассажиров Mitsubishi.