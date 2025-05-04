Россиянин Самойлов установил мировой рекорд, шесть раз подняв гирю за минуту

Силач из Белгорода Дмитрий Самойлов стал мировым рекордсменом по поднятию супертяжёлой гири, вес которой составил почти 95 килограммов. Спортсмен смог сделать 6 подъёмов всего за минуту. Об этом сообщил РИА «Новости» президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.

Рекорд Дмитрия Самойлова. Видео © VK / Сильнейшая нация мира

«В Липецке в рамках Кубка России по стронгмену установлен рекорд России и мира. Дмитрий Самойлов из Белгорода поднял шесть раз гигантскую гирю весом 94,7 килограмма за минуту. До этого никто в мире не добивался такого результата», — поделился он.