Теракт предотвратили на концерте Леди Гаги, где собралось более 2 млн человек

Полиция Бразилии предотвратила теракт на концерте Леди Гаги, который состоялся накануне на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Местные правоохранители провели операцию Fake Monster, в рамках которой задержали 25-летнего подозреваемого в организации атаки и 17-летнего парня, собиравшегося устроить взрыв и бросать коктейли Молотова, сообщает Globo.

Масштабы концерта. Видео © X / Vanessadoemedu1

По данным полиции, группа действовала через Интернет, вербуя молодых людей с целью совершения нападения во время концерта для привлечения внимания в социальных сетях. Целью преступников были дети, подростки и представители ЛГБТ*-сообщества. Угроза была нейтрализована за три часа до начала мероприятия.

Сама певица, не знавшая о предотвращённом теракте, провела двухчасовой концерт, исполнив свои главные хиты перед рекордной аудиторией более чем в два миллиона человек. Власти подтвердили, что благодаря оперативной работе спецслужб мероприятие прошло без происшествий. В настоящее время следствие проверяет возможные связи задержанных с радикальными группировками.

Ранее Life.ru рассказывал, как 13 человек получили травмы во время концерта берлинского рэпера Samra 3 мая. Всё началось с того, что кто-то из посетителей проходившего в ТЦ выступления распылил слезоточивый газ, после чего между людьми началась драка. При этом смертельной угрозы здоровью кого-то из пострадавших нет.