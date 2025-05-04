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4 мая, 16:37

Житель Курской области поднял запал от гранаты и получил тяжёлые травмы

Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Житель Льговского района Курской области поднял запал от боевой гранаты неподалёку от своего дома и получил тяжёлые минно-взрывные травмы. Его госпитализировали с очень серьёзными ранениями, заявил в личном телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжёлом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти», — говорится в публикации.

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Ранее стало известно, что житель Белгородской области пострадал при взрыве кассетной мины-«колокольчика» в селе Беловском. Мужчина занимался покосом травы у себя на участке, и в какой-то момент заметил странный предмет. Когда он наклонился, чтобы рассмотреть находку, мина сдетонировала, ранив мужчину в лицо, предплечье и ноги. Его госпитализировала бригада скорой помощи.

Юрий Лысенко
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