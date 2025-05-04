Житель Курской области поднял запал от гранаты и получил тяжёлые травмы

Житель Льговского района Курской области поднял запал от боевой гранаты неподалёку от своего дома и получил тяжёлые минно-взрывные травмы. Его госпитализировали с очень серьёзными ранениями, заявил в личном телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в городе Льгове 57-летний местный житель около своего дома поднял запал от гранаты. В результате взрыва мужчина получил множественные минно-взрывные раны. В тяжёлом состоянии его доставляют в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы его спасти», — говорится в публикации.