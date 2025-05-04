Стала известна неожиданная причина нападения на турецкого оппозиционера Озеля

Мужчина, напавший на главу самой крупной турецкой оппозиционной силы — Народной-республиканской партии (СНР) — Озгюра Озеля, признался, что был зол на политика из-за того, что ему отказали в выдаче партийной карточки на питание. Об этом пишет CNN Turk.

«Ранее я обращался в СНР за карточкой на питание, но мне отказали, так как я не был членом партии. Я долго злился из-за этого. Я держал в себе накопившуюся злость на призыв CHP к молодёжи выйти на улицы. <...> Когда я шёл туда, у меня вообще-то не было намерения нападать, но как только я увидел это, я не смог сдержать свой гнев», — говорится в материале.