Утечка водорода произошла на АЭС в Финляндии

Второй энергоблок финской атомной электростанции «Ловисса» перевели на пониженную мощность после утечки водорода. Об этом проинформировала компания-оператор Fortum.

«Второй блок электростанции «Ловииса» будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в сообщении.

Оператор уточняет, что изначальную проблему уже удалось обнаружить и устранить — произошёл сбой в работе одного из четырёх теплообменников. Первый энергоблок станции продолжает работать в штатном режиме.

«Ловисса» находится в южной части Финляндии. Два энергоблока этой АЭС производят свыше 10% всей электроэнергии, которая потребляется в стране.