Утечка водорода произошла на АЭС в Финляндии
В Финляндии на энергоблоке № 2 АЭС «Ловииса» произошла утечка водорода
АЭС «Ловисса». Обложка © Wikipedia.org
Второй энергоблок финской атомной электростанции «Ловисса» перевели на пониженную мощность после утечки водорода. Об этом проинформировала компания-оператор Fortum.
«Второй блок электростанции «Ловииса» будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в сообщении.
Оператор уточняет, что изначальную проблему уже удалось обнаружить и устранить — произошёл сбой в работе одного из четырёх теплообменников. Первый энергоблок станции продолжает работать в штатном режиме.
«Ловисса» находится в южной части Финляндии. Два энергоблока этой АЭС производят свыше 10% всей электроэнергии, которая потребляется в стране.
Ранее стало известно, что руководство Белоруссии рассматривает два варианта в качестве места строительства АЭС: дополнительный блок к БелАЭС в Островце или новая станция в Могилёвской области. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, объяснивший, что Республика Беларусь намерена продолжать партнёрство с Россией в сфере атомной энергии.