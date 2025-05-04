День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 18:46

Утечка водорода произошла на АЭС в Финляндии

В Финляндии на энергоблоке № 2 АЭС «Ловииса» произошла утечка водорода

АЭС «Ловисса». Обложка © Wikipedia.org

АЭС «Ловисса». Обложка © Wikipedia.org

Второй энергоблок финской атомной электростанции «Ловисса» перевели на пониженную мощность после утечки водорода. Об этом проинформировала компания-оператор Fortum.

«Второй блок электростанции «Ловииса» будет работать в половинную мощность в воскресенье, 4 мая, на время ремонта теплообменника генератора. Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода», — говорится в сообщении.

Оператор уточняет, что изначальную проблему уже удалось обнаружить и устранить — произошёл сбой в работе одного из четырёх теплообменников. Первый энергоблок станции продолжает работать в штатном режиме.

«Ловисса» находится в южной части Финляндии. Два энергоблока этой АЭС производят свыше 10% всей электроэнергии, которая потребляется в стране.

«Росатом» рассчитывает возобновить строительство Балтийской АЭС
«Росатом» рассчитывает возобновить строительство Балтийской АЭС

Ранее стало известно, что руководство Белоруссии рассматривает два варианта в качестве места строительства АЭС: дополнительный блок к БелАЭС в Островце или новая станция в Могилёвской области. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук, объяснивший, что Республика Беларусь намерена продолжать партнёрство с Россией в сфере атомной энергии.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Финляндия
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar