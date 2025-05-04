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Регион
4 мая, 17:55

Два аэропорта Архангельской области временно приостановили приём самолётов

Аэропорт Талаги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Аэропорт Талаги. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Telsek

Два аэропорта Архангельской области — Талаги и Васьково — объявили о временных ограничениях работы из соображений безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения – с 20:20 МСК — введены на работу архангельских аэропортов Талаги (код ИКАО: ULAA) и Васьково (ULAH). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы», — сообщил он.

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Ранее аналогичные меры объявили в воздушной гавани карельского Петрозаводска. Причина та же — безопасность обеспечения полётов.

Юрий Лысенко
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