Есть угроза обрушения подъезда в многоэтажке в Москве, где произошёл взрыв

В горящем многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева, где взорвался газ, есть риск обрушения подъезда. Об этом пишет SHOT.

Пожар в многоэтажке на юго-западе Москвы. Видео © SHOT

Тушение бушующего огня сильно затруднено обрушением конструкций между 8 и 9 этажами. По той же причине сотрудники МЧС пока не добрались до заблокированных на 9-м этаже людей, которые зовут на помощь. Проводится эвакуация жильцов всех подъездов.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует выяснение причин и обстоятельств происшествия. Следственный комитет также проведёт проверку.