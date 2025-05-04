Трамп: Ушедший в отставку Уолтц справится с ролью постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп отметил, что увольнение Майка Уолтца с поста советника по национальной безопасности не стало наказанием. Американский лидер уверен, что он отлично справится с новой ролью постпреда при ООН.

«Нет. Я считаю, что он будет хорошо работать в новой роли. <…> Майк отличный парень, я считаю, что он будет очень хорошо работать в Организации Объединённых Наций», — сказал Трамп в интервью NBC.

Говоря о кандидатах на место советника по нацбезопасности, политик подчеркнул, что много людей проявляет интерес к этой должности. Он также прокомментировал возможность назначения на этот пост Стивена Миллера, действующего заместителя главы аппарата Белого дома. Глава Штатов считает, что для Миллера такое назначение станет понижением, и он заслуживает более высокого поста.