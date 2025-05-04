Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть раненые

Белгородская область снова оказалась под огнём противника. В результате атаки украинского дрона-камикадзе трое мирных жителей получили ранения, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в селе Богун-Городок Борисовского района. По информации Гладкова, дрон ВСУ нанёс удар по гражданскому автобусу. Трое мужчин, находившихся в салоне, получили множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавших экстренно доставили в Борисовскую ЦРБ, оттуда их перенаправили в городскую больницу № 2 Белгорода.