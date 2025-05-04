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Регион
4 мая, 19:42

Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть раненые

Гладков: Три человека пострадали от атаки украинского дрона в Богун-Городке

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Белгородская область снова оказалась под огнём противника. В результате атаки украинского дрона-камикадзе трое мирных жителей получили ранения, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«В результате очередного удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя», – написал губернатор в телеграм-канале.

Инцидент произошёл в селе Богун-Городок Борисовского района. По информации Гладкова, дрон ВСУ нанёс удар по гражданскому автобусу. Трое мужчин, находившихся в салоне, получили множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавших экстренно доставили в Борисовскую ЦРБ, оттуда их перенаправили в городскую больницу № 2 Белгорода.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала семья из трёх человек. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу.

Юния Ларсон
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