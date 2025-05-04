Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть раненые
Гладков: Три человека пострадали от атаки украинского дрона в Богун-Городке
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
Белгородская область снова оказалась под огнём противника. В результате атаки украинского дрона-камикадзе трое мирных жителей получили ранения, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате очередного удара дрона ВСУ пострадали три мирных жителя», – написал губернатор в телеграм-канале.
Инцидент произошёл в селе Богун-Городок Борисовского района. По информации Гладкова, дрон ВСУ нанёс удар по гражданскому автобусу. Трое мужчин, находившихся в салоне, получили множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавших экстренно доставили в Борисовскую ЦРБ, оттуда их перенаправили в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала семья из трёх человек. Все пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу.