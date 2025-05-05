В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта

В аэропорту города Апатиты в 00:00 по московскому времени были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это решение было принято Росавиацией, которая ранее ввела временные меры для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.

По словам представителя Росавиации Артёма Кореняко, ограничения были необходимы для защиты пассажиров и экипажей. Теперь же, когда ситуация стабилизировалась, аэропорт вновь готов принимать рейсы.