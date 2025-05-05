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Регион
4 мая, 21:33

В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта

Аэропорт. Обложка © freepik / fanjianhua

Аэропорт. Обложка © freepik / fanjianhua

В аэропорту города Апатиты в 00:00 по московскому времени были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это решение было принято Росавиацией, которая ранее ввела временные меры для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.

По словам представителя Росавиации Артёма Кореняко, ограничения были необходимы для защиты пассажиров и экипажей. Теперь же, когда ситуация стабилизировалась, аэропорт вновь готов принимать рейсы.

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Также вечером 4 мая Росавиация закрыла два аэропорта Архангельска. Ограничения были отменены спустя чуть больше трёх часов.

Юния Ларсон
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