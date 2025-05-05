Аэропорты Архангельска возобновили работу после ограничений
Временные ограничения, введённые вечером 4 мая в архангельских аэропортах Талаги и Васьково, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Меры ввели в 20:20 по московскому времени, в 23:30 мск ограничения были отменены.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – уточнил представитель Росавиации.
Ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Сочи самолёт сбил зайца. После инцидента борт благополучно доехал до места стоянки.
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