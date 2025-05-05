День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 21:11

Аэропорты Архангельска возобновили работу после ограничений

Временные ограничения, введённые вечером 4 мая в архангельских аэропортах Талаги и Васьково, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Меры ввели в 20:20 по московскому времени, в 23:30 мск ограничения были отменены.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – уточнил представитель Росавиации.

В Мурманской области временно ограничили работу аэропорта Апатиты
В Мурманской области временно ограничили работу аэропорта Апатиты

Ранее Life.ru рассказывал, как в аэропорту Сочи самолёт сбил зайца. После инцидента борт благополучно доехал до места стоянки.

Обложка ©

freepik / 4045

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar