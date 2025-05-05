Аэропорты Архангельска возобновили работу после ограничений

Временные ограничения, введённые вечером 4 мая в архангельских аэропортах Талаги и Васьково, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Меры ввели в 20:20 по московскому времени, в 23:30 мск ограничения были отменены.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», – уточнил представитель Росавиации.