В Мурманской области временно ограничили работу аэропорта Апатиты
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В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены временные ограничения на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области. Об этом сообщили в Росавиации.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Ранее аналогичные меры были приняты в отношении аэропортов Архангельской области — Талаги и Васьково, а также воздушной гавани Петрозаводска в Карелии. Во всех случаях причиной ограничений стало обеспечение безопасности полётов.