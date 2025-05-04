В Мурманской области временно ограничили работу аэропорта Апатиты

В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены временные ограничения на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области. Об этом сообщили в Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.