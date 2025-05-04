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4 мая, 19:44

В Мурманской области временно ограничили работу аэропорта Апатиты

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации введены временные ограничения на работу аэропорта Апатиты в Мурманской области. Об этом сообщили в Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

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Ранее аналогичные меры были приняты в отношении аэропортов Архангельской области — Талаги и Васьково, а также воздушной гавани Петрозаводска в Карелии. Во всех случаях причиной ограничений стало обеспечение безопасности полётов.

Артём Гапоненко
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