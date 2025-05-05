В России началась трёхдневная рабочая неделя

Как сообщает Федеральная служба по труду и занятости России, трудовые будни продлятся до 7 числа. А 8 мая снова стартуют длинные четырёхдневные выходные по случаю 80-летия Дня Победы.

Что посмотреть на майских: 10 сериалов 2025 года, которые уже полностью есть в Сети

Что посмотреть на майских: 10 сериалов 2025 года, которые уже полностью есть в Сети

Кстати, ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По мнению депутатов, в России нужно сделать нерабочими все дни с 1 по 9 мая. Это позволит гражданам спокойно подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.