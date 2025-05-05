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4 мая, 21:53

В России началась трёхдневная рабочая неделя

В России началась короткая рабочая неделя. Обложка © Freepik / freepik

В России началась короткая рабочая неделя. Обложка © Freepik / freepik

В России 5 мая началась трёхдневная рабочая неделя. Она расположилась между двумя длинными выходными, связанными с майскими праздниками.

Как сообщает Федеральная служба по труду и занятости России, трудовые будни продлятся до 7 числа. А 8 мая снова стартуют длинные четырёхдневные выходные по случаю 80-летия Дня Победы.

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Кстати, ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По мнению депутатов, в России нужно сделать нерабочими все дни с 1 по 9 мая. Это позволит гражданам спокойно подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.

Лия Мурадьян
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