В России началась трёхдневная рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя. Обложка © Freepik / freepik
В России 5 мая началась трёхдневная рабочая неделя. Она расположилась между двумя длинными выходными, связанными с майскими праздниками.
Как сообщает Федеральная служба по труду и занятости России, трудовые будни продлятся до 7 числа. А 8 мая снова стартуют длинные четырёхдневные выходные по случаю 80-летия Дня Победы.
Кстати, ранее в Госдуме предложили сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. По мнению депутатов, в России нужно сделать нерабочими все дни с 1 по 9 мая. Это позволит гражданам спокойно подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.