Skype уходит в историю: Microsoft 5 мая отключит знаковый для многих сервис видеозвонков

Сервис для общения Skype, знакомый многим пользователям, с 5 мая 2025 года прекратит своё существование. Об этом стало известно из рассылки, отправленной командой Microsoft.

Вместо Skype компания сосредоточит усилия на развитии Teams – платформы для коммуникации и совместной работы. Пользователи прекратившего работу сервиса могут не волноваться: переход на новую платформу будет бесплатным и не потребует изменения учётных данных. В ближайшие дни все получат уведомления с инструкциями по переходу.

«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены», – говорится в рассылке Microsoft.

Важно отметить, что доступ к данным в Skype будет сохраняться до января 2026 года, что даст время пользователям решить, как поступить с информацией. Также предусмотрена возможность самостоятельного удаления данных. В случае бездействия до указанной даты данные будут удалены автоматически.

Кроме того, пользователи смогут экспортировать свои данные, включая контакты и историю чатов, не переходя в Teams. Тем, у кого после мая 2025 года останутся активные подписки и средства на счету в Skype, будет доступна возможность использования панели набора Skype, веб-портала и бесплатной версии Teams. Однако стоит помнить: «минуты» в Skype будут исключены из подписок на тарифы «Microsoft 365 персональный» и «Microsoft 365 для семьи», начиная с марта 2026 года.