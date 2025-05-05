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5 мая, 00:08

Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые завоевали Кубок России

Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые завоевали Кубок России. Обложка © Пресс-служба ЖВК «Локомотив»

Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые завоевали Кубок России. Обложка © Пресс-служба ЖВК «Локомотив»

В Санкт-Петербурге завершился «Финал шести» женского Кубка России по волейболу, в котором калининградский «Локомотив» одержал победу над казанским «Динамо» в напряжённом матче со счётом 3-2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Этот триумф стал для команды историческим — ранее «Локомотив» дважды завоёвывал серебро и один раз бронзу турнира, но впервые выиграл трофей. Успех в турнире дополнил впечатляющий сезон калининградской команды, которая в также стала чемпионом России.

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Ранее министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил о готовящемся возврате россиянам около 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Эта мера призвана сделать спорт более доступным для граждан.

Артём Гапоненко
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