Волейболистки калининградского «Локомотива» впервые завоевали Кубок России

В Санкт-Петербурге завершился «Финал шести» женского Кубка России по волейболу, в котором калининградский «Локомотив» одержал победу над казанским «Динамо» в напряжённом матче со счётом 3-2 (25:12, 23:25, 25:15, 20:25, 15:10).

Этот триумф стал для команды историческим — ранее «Локомотив» дважды завоёвывал серебро и один раз бронзу турнира, но впервые выиграл трофей. Успех в турнире дополнил впечатляющий сезон калининградской команды, которая в также стала чемпионом России.