ФСБ России опубликовала архивные материалы, которые проливают свет на подрывную деятельность украинской греко-католической церкви и её связи с Организацией украинских националистов* сразу после Великой Отечественной войны.

В докладной записке министерства государственной безопасности Украинской ССР от 5 июля 1950 года, адресованной министру госбезопасности СССР Виктору Абакумову, указано, что в период с 1948 по 1950 годы были выявлены факты сотрудничества униатских священников с националистами.

Согласно документу, с декабря 1949 года по май 1950 года чекисты арестовали 80 священников, которые поддерживали связи с ОУН* и оказывали помощь бандитам. В частности, «нелегальный викарный епископ» Николай Хмелевский, действовавший в Львовской области, активно сотрудничал с гитлеровскими оккупантами, а позже стал участником подпольной деятельности ОУН*.

Также в докладной записке упоминается священник Михаил Головацкий, который оборудовал укрытие для лидеров националистического подполья в своей церкви. Роман Шухевич, известный украинский националист и военный преступник, был также тесно связан с церковью и её представителями. Его действия привели к терроризму против мирного населения и уничтожению тысяч советских граждан.