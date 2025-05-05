Аэропорт Домодедово временно закрыли в целях безопасности

Московский аэропорт Домодедово временно закрыли для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Ограничения начали действовать 5 мая в 2:38 ночи.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово», — говорится в сообщении ведомства.

Воздушная гавань пока не отправляет и не принимает авиарейсы. В ведомстве сообщили, что авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи самолётов делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.