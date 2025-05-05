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5 мая, 00:25

Аэропорт Домодедово временно закрыли в целях безопасности

В Москве временно закрыли аэропорт Домодедово © Freepik / wirestock

В Москве временно закрыли аэропорт Домодедово © Freepik / wirestock

Московский аэропорт Домодедово временно закрыли для обеспечения безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Ограничения начали действовать 5 мая в 2:38 ночи.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 2:38 МСК введены на работу аэропорта Домодедово», говорится в сообщении ведомства.

В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта

Воздушная гавань пока не отправляет и не принимает авиарейсы. В ведомстве сообщили, что авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи самолётов делают всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

Как сообщал Life.ru, этой же ночью план «ковёр» ввели в аэропорту Внуково. По предварительным данным ограничительные меры применили из-за опасности атаки беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин позднее сообщил о четырёх уничтоженных БПЛА в Подольске.

Лия Мурадьян
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