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5 мая, 06:18

В аэропорту Надыма приостановили приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

В аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) были введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности, сообщил в соцсетях представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым (код ИКАО: USMM)», — написал он.

Сейчас работа воздушной гавани временно находится на паузе.

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Ранее московский аэропорт Домодедово временно закрыли для обеспечения безопасности. Ограничения на его работу были введены 5 мая в 2:38 ночи. Воздушная гавань возобновила приём и выпуск самолётов уже к 4 утра того же дня.

Владимир Озеров
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