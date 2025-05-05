В аэропорту Надыма приостановили приём и выпуск самолётов
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В аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) были введены временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности, сообщил в соцсетях представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 08:00 МСК введены на работу аэропорта Надым (код ИКАО: USMM)», — написал он.
Сейчас работа воздушной гавани временно находится на паузе.
Ранее московский аэропорт Домодедово временно закрыли для обеспечения безопасности. Ограничения на его работу были введены 5 мая в 2:38 ночи. Воздушная гавань возобновила приём и выпуск самолётов уже к 4 утра того же дня.