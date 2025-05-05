День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 01:33

Аэропорт Домодедово открыли для приёма и выпуска самолётов

В московском аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушную гавань открыли 5 мая в 4 утра.

«В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта
В Апатитах сняли ограничения на работу аэропорта

Напомним, что аэропорт Домодедово временно закрыли в 2:38 ночи. Всего воздушная гавань не принимала самолёты менее полутора часов.

Как сообщал Life.ru, в аэропорту Внуково этой ночью также вводили план «ковёр». Предполагалось, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил информацию о четырёх уничтоженных беспилотных летательных аппаратах в Подольске.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar