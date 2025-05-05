Аэропорт Домодедово открыли для приёма и выпуска самолётов
В московском аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушную гавань открыли 5 мая в 4 утра.
«В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Напомним, что аэропорт Домодедово временно закрыли в 2:38 ночи. Всего воздушная гавань не принимала самолёты менее полутора часов.
Как сообщал Life.ru, в аэропорту Внуково этой ночью также вводили план «ковёр». Предполагалось, что ограничения связаны с потенциальной угрозой атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин позже подтвердил информацию о четырёх уничтоженных беспилотных летательных аппаратах в Подольске.
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