Аэропорт Домодедово открыли для приёма и выпуска самолётов

В московском аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, воздушную гавань открыли 5 мая в 4 утра.

«В аэропорту Домодедово в 04:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Напомним, что аэропорт Домодедово временно закрыли в 2:38 ночи. Всего воздушная гавань не принимала самолёты менее полутора часов.